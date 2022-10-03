«Нашла свою любовь»: Бородина показала публике красавца-вегана

О том, с кем сейчас встречается Ксения Бородина, ходят разные слухи. Ее экс-муж Курбан Омаров убежден: это Трофим Симищенко, его бывший друг. В то же время недавно ведущую застукали на встрече с бизнесменом с сомнительным прошлым — Эриком Авагяном.

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Как пишет vokrug.tv, он активно демонстрирует богатую жизнь, вместе с тем на счету его компании только долги — минус 35 миллионов рублей.

Ну а пока народ судачит, обсуждая личную жизнь звезды «Дома-2», она выставила в Сеть видео с красавцем-пандой, который с аппетитом поедает бамбук.