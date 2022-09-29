«Нашла себя в рейтинге самых некрасивых актрис»: Миро высмеяла Шпицу

На днях Катерина Шпица заявила, что случайно обнаружила себя в рейтинге самых некрасивых актрис. По мнению Лены Миро, звезде фильма «Молодая гвардия» не стоило обращать внимания на непонятно кем созданный список.
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«Нашла и нашла, чего волноваться? На заборе тоже напишут всякое, чего париться? Тем не менее, Шпица запарилась», — написала блогерша на сайте lena-miro.ru.
Акула пера язвительно высмеяла ответ актрисы, которая заявила, что не делает никакие бьюти-процедуры, поскольку боится, что организм привыкнет к инъекциям и «разучится саморегулироваться».
«Почему не делает? Боится. Бабка Фиса, наверное, сказала. Такие заявления от молодой еще женщины комментировать сложно. Мысль достойна средневекового доктора», — заявила Миро.