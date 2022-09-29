«Нашла себя в рейтинге самых некрасивых актрис»: Миро высмеяла Шпицу

На днях Катерина Шпица заявила, что случайно обнаружила себя в рейтинге самых некрасивых актрис. По мнению Лены Миро, звезде фильма «Молодая гвардия» не стоило обращать внимания на непонятно кем созданный список.

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