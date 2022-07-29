Нашла помоложе: как брат Хворостовского отреагировал на новый роман вдовы певца

После того, как вскрылась правда о личной жизни вдовы Дмитрия Хворостовского, певицы Флоранс Илли-Хворостовской, в соцсетях начали обсуждать, как давно и с кем встречается вдова певца.
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Флоранс, напомним, застукали в компании с британским телеведущим Джорджем Кларком, который оказался на 4 года моложе нее. Вместе они отдыхали на Ибице – там их подловили папарацци.
Дмитрий Хворостовский с женой Флоранс. Фото: Global Look Press
Родственники Хворостовского отреагировали на новости о романе вдовы певца. Брат легендарного баритона в беседе с «Комсомольской правдой» признался, что поддерживает Флоранс в ее решении.
«Каким бы великим ни был ее покойный муж и как бы она его ни любила, всем нам, ее детям и публике нужна яркая, живая, прекрасная Флоранс», - сказал брат Хворостовского.
Напомним, легендарного баритона не стало в 2017 году в Лондоне, он скончался после продолжительной болезни.