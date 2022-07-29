Нашла помоложе: как брат Хворостовского отреагировал на новый роман вдовы певца

После того, как вскрылась правда о личной жизни вдовы Дмитрия Хворостовского, певицы Флоранс Илли-Хворостовской, в соцсетях начали обсуждать, как давно и с кем встречается вдова певца.

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Флоранс, напомним, застукали в компании с британским телеведущим Джорджем Кларком, который оказался на 4 года моложе нее. Вместе они отдыхали на Ибице – там их подловили папарацци.