«Наши зрители многое потеряли»: известный пиарщик страны оценила отъезд Галкина из России

Максим Галкин весной сбежал из страны в Израиль вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми. Но Примадонна вернулась в Москву в конце лета, а шоумен, судя по всему, уже не последует вслед за семьей – слишком много лишнего он наговорил.

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Известная пиар-менеджер страны Анна Исаева, работавшая с Ольгой Бузовой, Стасом Михайловым, Юлией Началовой и другими звездами, в беседе с Prozvezd заявила, что в настоящий момент никакая пиар-линия пятому мужу Пугачевой не нужна.