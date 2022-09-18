«Наши любимки»: Максим Галкин* поделился снимком счастливо улыбающихся Гарри и Лизы на пляже в гамаке

Восемнадцатое сентября - важная дата в жизни певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, известного пародиста Максима Галкина*.

В этот день девять лет назад на свет появились дети пары - близнецы Гарри и Лиза. Свой день рождения наследники звездных родителей отмечают в России. Алла Пугачева вместе с Гарри и Лизой вернулась домой, в замок в деревне Грязь, накануне нового учебного года.

А вот Максим Галкин*, судя по всему, впервые за много лет в день рождения Гарри и Лизы находится далеко от них. Шоумен, скорее всего, не приехал домой.

Он поздравил наследников дистанционно, разместив в микроблоге их архивное фото.

В кадре Гарри и Лиза запечатлены сидящими в гамаке на пляже. Не исключено, что снимок был сделан в Юрмале несколько лет назад.