«Наши любимки»: Максим Галкин* поделился снимком счастливо улыбающихся Гарри и Лизы на пляже в гамаке

Восемнадцатое сентября - важная дата в жизни певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, известного пародиста Максима Галкина*.
В этот день девять лет назад на свет появились дети пары - близнецы Гарри и Лиза. Свой день рождения наследники звездных родителей отмечают в России. Алла Пугачева вместе с Гарри и Лизой вернулась домой, в замок в деревне Грязь, накануне нового учебного года.
А вот Максим Галкин*, судя по всему, впервые за много лет в день рождения Гарри и Лизы находится далеко от них. Шоумен, скорее всего, не приехал домой.
Он поздравил наследников дистанционно, разместив в микроблоге их архивное фото.
В кадре Гарри и Лиза запечатлены сидящими в гамаке на пляже. Не исключено, что снимок был сделан в Юрмале несколько лет назад.
Близнецы Гарри и Лиза Галкины. Фото: личный архив
«День рождения наших любимок», - написал под фото Максим Галкин*.
Поклонники звездной пары тут же поспешили поздравить Гарри и Лизу с днем рождения. Они желают брату и сестре счастья и здоровья.
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