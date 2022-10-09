«Наши бабушки советовали нам плохое»: Седокова поделилась главным правилом своего питания

9 октября певица Анна Седокова вышла в социальную сеть с неожиданным признанием о своем питании. 39-летняя звезда поделилась с поклонниками, что взяла себе за правило (причем одно из главных) не доедать еду на тарелке.

«Знаете, мне кажется, что доедать - как говорили нам наши бабушки - они нам советовали плохое. Я, например, позволяю себе поесть, но я точно чувствую, когда я наелась, и я не переедаю. Я не доедаю. Доедаю в крайнем случае», - высказалась артистка в Telegram.

«Это не очень экономически выгодно, согласна, но я все время думаю: а как это отразится на моем организме. Поэтому прекратите доедать. Это совершенно не нужно. Нужно попробовать, получить удовольствие, кайфануть и оставить. Как и в отношениях – не нужно никогда перегибать».