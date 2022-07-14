«Нашей семьи больше нет»: Алена Рапунцель из «Дома-2» сообщила об окончательном разрыве с мужем

Бывшие участники «Дома-2» Алена Рапунцель и Илья Семин все-таки расстаются. Пара не сумела сохранить семью.
Илья Семин на днях публиковал совместные видео с сыном Святославом, давая понять, что он вернулся к Алене после размолвки и пытается наладить отношения.
Но, как дала понять Алена Рапунцель, усилия Ильи Семина были напрасными. Она приняла решение, что их семьи больше нет.
«У меня был выбор - или жить дальше, вкладывая все свои ресурсы на то, чтобы сохранить. Или просто расслабиться, отпустить и посмотреть со стороны - кому ты нужен в тот момент, когда ты не стремишься все контролировать вокруг. И это был мой выбор. Нашей семьи больше нет. Мы ее потеряли. Есть теперь я и он. И наш ребенок. Наши дороги разошлись», - поделилась в микроблоге Алена Рапунцель.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, брак Алены Рапунцель и Ильи Семина просуществовал несколько месяцев. Пара поженилась 3 сентября 2021 года.