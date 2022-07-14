«Нашей семьи больше нет»: Алена Рапунцель из «Дома-2» сообщила об окончательном разрыве с мужем

Бывшие участники «Дома-2» Алена Рапунцель и Илья Семин все-таки расстаются. Пара не сумела сохранить семью.

Илья Семин на днях публиковал совместные видео с сыном Святославом, давая понять, что он вернулся к Алене после размолвки и пытается наладить отношения.

Но, как дала понять Алена Рапунцель, усилия Ильи Семина были напрасными. Она приняла решение, что их семьи больше нет.