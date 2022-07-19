«Нашему бублику уже годик. Не верится»: Ира Пинчук и Арай Чобанян из «Дома-2» показали подросшего сына Давида

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян 19 июля прошлого года впервые стали родителями.

В этот вторник пара отмечает первый день рождения своего сына Давида. Малышу исполнился ровно год.

Очевидно, что он растет таким же позитивным человеком, как и его развеселые родители, которые, кажется, никогда не унывают.

В микроблоге Ира Пинчук и Арай Чобанян разместили видео, запечатлевшее их семью в момент поздравления Давида с днем рождения. В кадре все трое излучают позитив и прекрасное настроение.