«Нашему бублику уже годик. Не верится»: Ира Пинчук и Арай Чобанян из «Дома-2» показали подросшего сына Давида

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян 19 июля прошлого года впервые стали родителями.
В этот вторник пара отмечает первый день рождения своего сына Давида. Малышу исполнился ровно год.
Очевидно, что он растет таким же позитивным человеком, как и его развеселые родители, которые, кажется, никогда не унывают.
В микроблоге Ира Пинчук и Арай Чобанян разместили видео, запечатлевшее их семью в момент поздравления Давида с днем рождения. В кадре все трое излучают позитив и прекрасное настроение.
«Как быстро время пролетело. Не верится, что нашему бублику уже годик. Принимаем ваши поздравления», - написали под видео Пинчук и Чобанян.
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Первыми на их призыв отозвались супруги Рома Капаклы и Марина Африкантова.
«Боже какой он сладкий. Я не могу - прям пупсик. Так и хочется зацеловать его щечки. С днем рождения, Давидик», - написала Марина Африкантова.
«Улыбаха. Поздравляем маленького мишку Барни», - отозвался Рома Капаклы.