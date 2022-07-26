«Наше с Егором первое знакомство началось с поцелуя»: звезда сериала «Война семей» — о Бероеве

Актриса Арина Постникова вспомнила съемки в сериале «Война семей» с известным актером Егором Бероевым.
«К сожалению или к счастью, любые выражения чувств в кадре — это часть профессии. Можно сказать, что наше с Егором первое знакомство началось с поцелуя. Мы встретились на пробах и должны были играть ту самую сцену первого сезона, где главные герои втайне от всех целуются на кухне, пока на улице идет большой праздник».
Арина Постникова и Егор Бероев. Фото: кадр из сериала
Как отметила Постникова, в кино важно показывать искренние эмоции. И делать это органично. По ее словам, для ее героини было странно не целоваться с мужчиной, которого она страстно любит, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».
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Напомним, что Егор Бероев уже много лет женат на актрисе Ксении Алферовой. У них есть общая дочь.