«Наше чудо»: Седокова подарила молодому мужу малыша

Анна Седокова умилила своих фанатов в соцсетях. Экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала трогательные кадры — нового домашнего питомца. Артистка встретила щенка в аэропорту, привезла домой и удивила Яниса Тимму.
«Знакомьтесь, наше маленькое чудо», — написала Седокова.
Напомним, некоторое время назад Анна Седокова и Янис Тимма потеряли своего пса по кличке Мамба. Новый щенок — точная копия прежнего любимца, который для баскетболиста был лучшим другом.
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Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма зимой перебрались за океан. Пара живет в США, где Янис играет за один из местных клубов.
Янис Тимма. Скриншот: соцсети