«Наше чудо»: Седокова подарила молодому мужу малыша

Напомним, некоторое время назад Анна Седокова и Янис Тимма потеряли своего пса по кличке Мамба. Новый щенок — точная копия прежнего любимца, который для баскетболиста был лучшим другом.

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