«Наша жизнь никогда не будет прежней»: Ефременкова из «Дома-2» назвала день и час, когда ее сыновья-близнецы появятся на свет

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой. Она ждет сыновей-близнецов от своего избранника, тоже бывшего участника проекта, Мондезира.
В минувший понедельник, 19 сентября, Юлия Ефременкова легла в клинику, чтобы заранее подготовиться к родам.
Врачи уже давно приняли решение, что будут оперировать беременную двойней Юлию Ефременкову. Наследники Ефременковой и Мондезира появятся на свет с помощью кесарева сечения.
В микроблоге Юлия Ефременкова назвала день и час, когда ее малыши издадут свой первый крик.
«Наша жизнь никогда не будет прежней. Завтра, 22 сентября, в 8:00 мы наконец-то увидим наших сыночков, спустя восемь месяцев», — написала Юлия Ефременкова.
Мондезир намерен поддерживать возлюбленную и будет рядом с Юлией в самый трепетный момент.
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Напомним, Юлия Ефременкова сообщила поклонникам о беременности в начале лета. А чуть позже рассказала, что ждет не одного, а сразу двоих детей — мальчиков.