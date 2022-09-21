«Наша жизнь никогда не будет прежней»: Ефременкова из «Дома-2» назвала день и час, когда ее сыновья-близнецы появятся на свет

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой. Она ждет сыновей-близнецов от своего избранника, тоже бывшего участника проекта, Мондезира.

В минувший понедельник, 19 сентября, Юлия Ефременкова легла в клинику, чтобы заранее подготовиться к родам.

Врачи уже давно приняли решение, что будут оперировать беременную двойней Юлию Ефременкову. Наследники Ефременковой и Мондезира появятся на свет с помощью кесарева сечения.

В микроблоге Юлия Ефременкова назвала день и час, когда ее малыши издадут свой первый крик.