«Наша мамочка»: Ирина Млодик показала моложавую тещу Эммануила Виторгана за праздничным столом

Пятнадцатого августа отмечает свой день рождения мама Ирины Млодик, супруги известного артиста Эммануила Виторгана и матери двух его очаровательных дочерей Этель и Клары.
Ирина Млодик поделилась в микроблоге снимком мамы, на котором она запечатлена облаченной в платье стального оттенка за праздничным столом.
«Дорогая наша мамочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Мы тебя очень, очень любим! Будь с нами долго, долго! Все дети и внуки», — тепло обратилась к маме Ирина Млодик под фото.
Мама Ирины Млодик. Фото: соцсети
Поклонники присоединились к поздравлениям, заявив, что мама Ирины Млодик прекрасно выглядит.
«Каждый день рядом с мамочкой — это счастье! Ирочка и Аллочка, долгого, долгого счастья вам и всей вашей замечательной семье!», «Какая прелесть! Долгих лет жизни», «С днем рождения мамочку! Здоровья и долгих лет жизни!», «Долголетия прекрасной маме», — высказались в Сети.
Напомним, ранее свою тещу поздравил Эммануил Виторган. Он поблагодарил ее за дочь.