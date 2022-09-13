Наша лучше: Анну Лепс, сменившую имидж после развода, сравнили с Клаудией Шиффер (фото)

Много лет психологи твердят женщинам о том, что самое главное – это полюбить себя такой, какая ты есть. Только после этого внутри появится тот яркий свет, на который и слетаются обычно мужчины. А вовсе не на пухлые губы, тонкую талию или грудь.

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Анна Лепс (Шаплыкова) после развода с Григорием Лепсом поражает публику своей красотой и очарованием. Очевидно, что сейчас у экс-жены народного артиста все хорошо в личной жизни и в отношениях самой с собой.

Анна показала в своем телеграме, как она сейчас выглядит, после чего ее фолловеры сравнили со знаменитой топ-моделью Клаудией Шиффер. Лепс утверждает, что ее харизма, как раз идет от внутренней уверенности в себе.

«Полюбить себя, как это? Для меня – это смотреть на свое отражение в зеркале с любовью! Перестать соответствовать чужим идеалам красоты. Отказаться от людей, с которыми надо казаться, а не быть.

Посвящать время себе, уходу за собой, музыке, чтению, саморазвитию. Любить себя не только в лучшем состоянии, полюбить свою грусть, усталость, тоску. Выстраивать самые важные отношения в своей жизни, отношения с собой», - поведала Анна Лепс.