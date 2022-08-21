«Наша Джоли»: Михалкова эффектно оголила стройные ноги

На днях Юлия Михалкова вернулась с Алтая. Актриса уже не в первый раз принимает участие в акции «Рода России», которая направлена на очистку от мусора прибрежных зон.

В Москве 39-летняя звезда принялась за работу. Накануне она показывала кадры со съемочной площадки. Заодно показала фанатам и свежие снимки. На кадрах артистка позировала в черном силуэтном платье, оголив стройные ноги.

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