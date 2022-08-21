«Наша Джоли»: Михалкова эффектно оголила стройные ноги

На днях Юлия Михалкова вернулась с Алтая. Актриса уже не в первый раз принимает участие в акции «Рода России», которая направлена на очистку от мусора прибрежных зон.
В Москве 39-летняя звезда принялась за работу. Накануне она показывала кадры со съемочной площадки. Заодно показала фанатам и свежие снимки. На кадрах артистка позировала в черном силуэтном платье, оголив стройные ноги.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Фанаты остались в восторге от увиденного.
«Красотка! Наша Джоли! Огонь! Вау!» - писали пользователи Сети.
Напомним, Юлия Михалкова стала известна после того, как появилась в КВН. Затем она блистала в шоу «Уральские пельмени», которое покинула в 2019 году.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети