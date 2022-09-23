«Наш Маркуша...»: Шукшина души не чает во внуке, которого им родила Фрейя Зильберт

После ДНК-экспертизы семья Лидии Федосеевой-Шукшиной убедилась, что у них появился еще один наследник.

Мария Шукшина. Фото: Global Look Press

Семья Макара Касаткина (родной внук Василия Шукшина. — Прим. ред.) не сразу поверила в то, что у него есть сын. Многие считали, что несостоявшаяся невестка Марии Шукшиной всего лишь хочет повесить отцовство на парня, который принадлежит к именитой семье.

В этом споре решающим стал ДНК-тест, который показал, что маленький Марк, которого Фрейя Зильберт выдавала за сына Макара Касаткина, действительно его ребенок. Узнав об этом, Мария Шукшина сразу же признала себя бабушкой и стала участвовать в судьбе малыша. Фрея Зильбер хотя и не стала невесткой актрисы, все-таки согласилась отдать мальчика на попечение именитой семье, содержать ребенка она не смогла.

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Правнук Василия Шукшина — Марк. Фото: соцсети

Мария Шукшина души не чает в своем внуке Маркуше. Сын Макара Касаткина от Фрейи Зильберт растет смышленым и очень послушным мальчиком.

«Наш Маркуша, сын Макара, радует нас каждый день. Очень смышленый, хороший, добрый мальчик. Очень его люблю», — призналась Шукшина.

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