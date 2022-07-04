«Наш день! Наша любовь!»: Тодоренко вспомнила красивую свадьбу с Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко в «Телеграме» опубликовала красивые кадры со своей свадьбы с музыкантом Владом Топаловым. Торжество состоялось в июле 2019 года в итальянском Сорренто.
«Наш день! Наша любовь! Наши мечты! Пусть у каждого из вас в доме поселится настоящая безграничная любовь!»
Как отметила Регина Тодоренко, в своей клятве она произнесла очень важные слова не только для Топалова, но и для нее самой: «Я буду любить тебя в этой жизни, в следующей и послеследующей. Пусть так и будет», — говорила тогда Регина Тодоренко.
Напомним, что у Тодоренко и Топалова есть общий сын Майкл. Причем вскоре телеведущая должна во второй раз стать мамой. Она находится на последних сроках беременности.
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