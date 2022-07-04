«Наш день! Наша любовь!»: Тодоренко вспомнила красивую свадьбу с Топаловым

Как отметила Регина Тодоренко, в своей клятве она произнесла очень важные слова не только для Топалова, но и для нее самой: «Я буду любить тебя в этой жизни, в следующей и послеследующей. Пусть так и будет», — говорила тогда Регина Тодоренко.