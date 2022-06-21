«Наш ангелок»: Оксана Ряска из «Дома-2» показала подросшего сына

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска уже несколько лет живет в США. В этой стране она встретила любимого мужчину и в июле прошлого года родила сына.

Оксана Ряска периодически показывает малыша в Сети, стараясь выбирать такие ракурсы, чтобы личика ее сына Семена не было видно. Очевидно, что Оксана Ряска пока не готова демонстрировать лицо ребенка подписчикам.

Зато Оксана Ряска рассказала о том, что ее сын вот-вот начнет ходить самостоятельно.

«Наш ангелок. Сын. Первые шаги, но еще держимся за руки мамы и папы. Совсем скоро и пойдет», — рассказала Оксана Ряска.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором Семен запечатлен стоящим на ножках и держащимся за руку мамы.