«Нас ждут великие дела!»: Анита Цой возглавила кафедру в университете

Учебный год 2022-23 певица Анита Цой встретила в новом для себя качестве. Она стала руководителем кафедры в Донском государственном техническом университете (Ростов-на-Дону).
Новая кафедра получила название «Креативных индустрий». Ее появление — результат долгой работы артистки и ее коллег по музыкальной школе «Театр-студия Браво-ДГТУ».
«Мы несколько лет работали над открытием кафедры, чтобы наши выпускники музыкальной школы, а также все желающие могли получить достойное образование в стенах нашего вуза. Мы продолжаем расти и развиваться. Как руководитель новой кафедры, я очень надеюсь, что в скором будущем она перерастет в большой креативный факультет ДГТУ. Мы будем делать все, чтобы наши ученики получили максимально полезное и качественное образование», — говорит Анита.
На кафедре креативных индустрий под руководством Аниты Цой будут реализованы следующие образовательные программы бакалавриата:
- «Музыкальное искусство эстрады» — профили «Мюзикл, шоу-программы» (вокал) и «Инструменты эстрадного оркестра»;
- «Социально-культурная деятельность» — профиль «Менеджмент культурных индустрий»;
- «Народная художественная культура» — профили «Руководство хореографическим коллективом», «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества».
Также на базе кафедры будут реализовываться две образовательные программы магистратуры:
- «Эстрадное пение»;
- «Менеджмент креативных индустрий».
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Пользуясь случаем, Анита Цой поздравила всех учеников, студентов, преподавателей и родителей с Днем знаний и новым учебным годом.
«Желаю всем интереснейшего путешествия в мир освоения современных, востребованных сегодня на рынке наук и практик! Впереди яркий, насыщенный год! Нас ждут великие дела!» — сказала певица.