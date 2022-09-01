«Нас ждут великие дела!»: Анита Цой возглавила кафедру в университете

Учебный год 2022-23 певица Анита Цой встретила в новом для себя качестве. Она стала руководителем кафедры в Донском государственном техническом университете (Ростов-на-Дону).

Новая кафедра получила название «Креативных индустрий». Ее появление — результат долгой работы артистки и ее коллег по музыкальной школе «Театр-студия Браво-ДГТУ».

«Мы несколько лет работали над открытием кафедры, чтобы наши выпускники музыкальной школы, а также все желающие могли получить достойное образование в стенах нашего вуза. Мы продолжаем расти и развиваться. Как руководитель новой кафедры, я очень надеюсь, что в скором будущем она перерастет в большой креативный факультет ДГТУ. Мы будем делать все, чтобы наши ученики получили максимально полезное и качественное образование», — говорит Анита.

На кафедре креативных индустрий под руководством Аниты Цой будут реализованы следующие образовательные программы бакалавриата:

«Музыкальное искусство эстрады» — профили «Мюзикл, шоу-программы» (вокал) и «Инструменты эстрадного оркестра»;

«Социально-культурная деятельность» — профиль «Менеджмент культурных индустрий»;

«Народная художественная культура» — профили «Руководство хореографическим коллективом», «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества».

Также на базе кафедры будут реализовываться две образовательные программы магистратуры: