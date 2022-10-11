«Нас всех надо излечить от ненависти»: невыносимо уставшая Кудрявцева сделала заявление

Кудрявцева также честно сказала, что поддалась массовому озлоблению и после череды событий стала испытывать ярость по поводу происходящего.

«Сегодня утром поймала себя на мысли, что проскочило некое злорадство. На работе всем об этом рассказала, потом просила прощения у Бога за эти мысли. Весь день», — написала Лера Кудрявцева в своем телеграме.

Знаменитая блондинка не скрыла, что ее всю выворачивает от противоречий, но она старается изо всех сил не потерять человеческое лицо.

«Нас всех надо излечить от ненависти. И нет невозможного, просто начните с себя. К чему я это все? Наш шарик живой. Все в мире — энергия. И мы с вами все раскачиваем этот маятник. Дай Бог выжить нашей планете! Дай Бог», — заявила Лера Кудрявцева.