«Нас уже давно развела жизнь»: Брежнева после намеков о разрыве с Меладзе прервала молчание о личном

Бывшая звезда группы «ВИА Гра» Вера Брежнева прервала молчание о личном после слухов о разводе с мужем Константином Меладзе. Артистка косвенно подтвердила разлад в семье, сообщает Пятый канал.
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За последние месяцы она покидала мужа из-за происходящего в мире — уезжала в Польшу работать в благотворительном центре для беженцев. Затем вернулась в Италию, но туда прилетела бывшая жена Константина Меладзе Яна Сумм с детьми, и пошли слухи об их воссоединении. Сейчас Брежнева иносказательно пишет в соцсетях о личном, рассказывая о разных людских потерях в жизни.
«С большинством этих людей нас уже давно развела жизнь. Но при этом я сейчас встречаю столько добра и тепла от своих близких, знакомых и даже незнакомых людей. Как будто все, что когда-то отдала, возвращается через другие руки. И именно тогда, когда это нужно больше всего», — написала звезда в своем микроблоге.