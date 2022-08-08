«Нас уже давно развела жизнь»: Брежнева после намеков о разрыве с Меладзе прервала молчание о личном

Бывшая звезда группы «ВИА Гра» Вера Брежнева прервала молчание о личном после слухов о разводе с мужем Константином Меладзе. Артистка косвенно подтвердила разлад в семье, сообщает Пятый канал.

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За последние месяцы она покидала мужа из-за происходящего в мире — уезжала в Польшу работать в благотворительном центре для беженцев. Затем вернулась в Италию, но туда прилетела бывшая жена Константина Меладзе Яна Сумм с детьми, и пошли слухи об их воссоединении. Сейчас Брежнева иносказательно пишет в соцсетях о личном, рассказывая о разных людских потерях в жизни.