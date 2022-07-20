«Нас пожурили немножко»: Рожков - о запрещенной шутке про Маслякова

Юморист Андрей Рожков вспомнил, как «Уральские пельмени» на музыкальном фестивале в Юрмале показали зрителям запрещенную шутку про ведущего КВН Александра Маслякова.

По сюжету, другой участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов ел тушенку и предлагал ее только Маслякову. Шутка пришлась по душе зрителям. Она была придумана накануне и не согласована с редакторами, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

«Нам тогда вырезали практически все шутки, мы рискнули и вставили ее в программу в последний момент без ведома редакторов. И, что называется, попали в точку. Но после этого нас пожурили немножко, сказали так больше не делать», - заявил Андрей Рожков.

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