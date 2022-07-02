«Нас поселили в тюрьму»: Асмус получила страшный опыт на съемках в Азии

За считанные дни до премьеры фильма «Булки», действие которого происходит на Шри-Ланке, актриса Кристина Асмус раскрыла жуткие детали съемочного процесса.

По сценарию фильма героиня Асмус попадает в местную тюрьму, которая в реальности больше 10 лет не видела заключенных. Однако по роковому стечению обстоятельств в ночь перед съемками впервые за долгое время произошло убийство.

«В тюрьме просто оказались 50 задержанных! Мы отложили съемки на несколько дней, в итоге нас поселили в другую тюрьму — пришлось снимать в настоящей, действующей камере», — поделилась Асмус.

Актриса вспоминает, что зэков вывезли за несколько минут до приезда съемочной команды. Для нее, как для человека брезгливого, это была настоящая катастрофа.

«И я, человек, который просто живет со спиртом в сумочке, обрабатывала там каждый сантиметр. Мне было страшно туда зайти!» — цитирует звезду «Комсомольская правда».

Ранее Асмус рассказала о пикантных вопросах, которые ей задает семилетняя дочь.

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