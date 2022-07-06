«Нас официально пятеро!»: Ники Хилтон родила мужу третьего ребенка

Младшая сестра Пэрис Хилтон, светская львица Ники Хилтон-Родшильд, родила своему мужу-банкиру Джеймсу Ротшильду третьего ребенка.

О беременности 38-летней модельерши стало известно в начале 2022 года. И вот Ники объявила в социальной сети о пополнении в семье. Оказалось, что после двух девочек Хилтон родила супругу мальчика.

«Нас официально пятеро! Добро пожаловать в мир, милый мальчик. Мама, папа и старшие сестры не могли быть поражены еще больше», — написала Ники.

Точную дату рождения и имя сына бизнесвумен не стала раскрывать. Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ну а старшая сестра Хилтон только мечтает о ребенке. Ей хочется родить близняшек.

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