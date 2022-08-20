Нарядилась и помолодела: красавица-теща Авербуха после шопинга кардинально преобразилась

Все поклонники Лизы Арзамасовой знают, как любит девушка свою маму Юлию. Теще Ильи Авербуха 47 лет, но выглядит она очень молодо и привлекательно.

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На этот раз дочка отвела маму на шопинг, результатами которого поделилась с подписчиками. Мама Арзамасовой нарядилась и заметно преобразилась, помолодев еще сильнее. Светящаяся и счастливая – этот результат звездная дочка и хотела увидеть по итогам похода в магазин.

«Миссия выполнена! Заманить маму в магазин мне все-таки удалось. И мы, как маленькие девчонки, примеряли все подряд образы и наслаждались шопингом вдвоем», - написала актриса.+