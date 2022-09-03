Нарусова попрощалась с Горбачевым, возложив цветы у гроба политика

Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать светской львицы Ксении Собчак Людмила Нарусова пришла проститься с последним президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.
Людмила Нарусова. Фото: Ольга Храбрых
Нарусова принесла соболезнования родным и близким покойного, а также возложила цветы к гробу политика.
Мама Ксении Собчак вспомнила события в Беловежской пуще. По ее словам, Горбачев мог сохранить СССР, поскольку Беловежское соглашение было незаконно. Об этом его предупреждал как раз Собчак.
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Напомним, что Михаил Горбачев ушел из жизни в возрасте 91 года. В последние годы своей жизни он сильно болел.