Нарусова попрощалась с Горбачевым, возложив цветы у гроба политика

Нарусова принесла соболезнования родным и близким покойного, а также возложила цветы к гробу политика.

Мама Ксении Собчак вспомнила события в Беловежской пуще. По ее словам, Горбачев мог сохранить СССР, поскольку Беловежское соглашение было незаконно. Об этом его предупреждал как раз Собчак.

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Напомним, что Михаил Горбачев ушел из жизни в возрасте 91 года. В последние годы своей жизни он сильно болел.