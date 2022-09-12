«А народу хоть бы хны! Идут себе мимо... Даже не узнали?»: Пугачева с детьми от Галкина осталась в тени толпы на Красной площади

Алла Пугачева вместе с модельером Игорем Гуляевым и двойняшками Гарри и Лизой чинно прогуливалась по Красной площади, оставшись незамеченной прохожими. Можно сказать, что певица слилась с толпой. Народ все шел и шел мимо, не обращая на Примадонну никакого внимания. Хотя обычно, стоит артистке появиться среди поклонников, как ее тут же окружает толпа прохожих, желающих сделать селфи.

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