«А народу хоть бы хны! Идут себе мимо... Даже не узнали?»: Пугачева с детьми от Галкина осталась в тени толпы на Красной площади

Алла Пугачева вместе с модельером Игорем Гуляевым и двойняшками Гарри и Лизой чинно прогуливалась по Красной площади, оставшись незамеченной прохожими. Можно сказать, что певица слилась с толпой. Народ все шел и шел мимо, не обращая на Примадонну никакого внимания. Хотя обычно, стоит артистке появиться среди поклонников, как ее тут же окружает толпа прохожих, желающих сделать селфи.
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Похоже, что Аллу Пугачеву с двойняшками Гарри и Лизой на Красной площади прохожие просто не признали. Примадонна не особо грустила по этому поводу, наслаждаясь прогулкой с детьми.
«А народу хоть бы хны! Идут себе мимо... Даже не узнали?», «Такие толпища сзади, и самое главное, никто не подошел», «Все по своим делам идут», «Ну кто бы мог подумать, что АБ и вдруг на Красной площади», «Аллуся гуляет себе, никто не узнал в толпе», «Слилась с серой массой», «Ну а что бежать сразу под ноги кидаться?», «Гуляют и пусть, обычная семья», - пишут фолловеры.