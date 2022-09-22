Народная любимица: стало известно, кто заменит Светлану Лободу в шоу «Голос.Дети»

Кресло члена жюри займет известная певица.
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Скоро на Первом канале состоится премьера десятого сезона популярного шоу «Голос. Дети». Главной интригой было, кто станет наставниками юных артистов.

По информации «СтарХит», в этом сезоне решать судьбы участников будут Баста, Егор Крид и певица МакSим, которая заменит Светлану Лободу. Для исполнительницы хита «Знаешь ли ты» участие в программе станет дебютным.

Певица МакSим. Фото: Global Look Press

Напомним, в прошлом году МакSим (Марина Абросимова) тяжело болела. Певицу вводили в искусственную кому и подключали в аппарату ИВЛ, у нее было поражено 80 процентов легких.

За звезду нулевых переживали миллионы поклонников. К счастью, ей удалось победить болезнь. Сейчас она чувствует себя хорошо, записывает новые песни и выступает на концертах.

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