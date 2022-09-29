«Народ так и ахнул!»: Севастьянова в «коровьем» бикини показала, что так тщательно скрывает под платьем

Каролина Севастьянова — не только прославленная спортсменка, но и, к тому же, красивая девушка. 27-летняя гимнастка особое внимание уделяет своей внешности и фигуре. На пляжных фото чемпионка позирует в купальниках, эффектно подавая свои совершенные формы. Так, Севастьянова щегольнула в «коровьем» бикини, показав, какую атлетическую фигуру обычно прячет под платьем гимнастки. Вульгарной или безвкусной спортсменку не назовешь. Выглядит она просто восхитительно.

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