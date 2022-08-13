«Народ обмануть невозможно»: SHAMAN объяснил, почему не считает себя конъюнктурным певцом

Музыкант SHAMAN в пресс-центре МК объяснил, почему его нельзя считать конъюнктурным музыкантом.
«Любая конъюнктура моментально разбивается о скалы народного мнения. Народ обмануть, к счастью, невозможно. Особенно сейчас, когда некоторые говорят и упрекают в том, что у меня накрученные просмотры».
По словам певца, надо напомнить, что сейчас все рекламные акции в Интернете заблокированы. «Невозможно сделать рекламу. Единственный способ, как пробиться, это песни. Монетизация сейчас в Ютубе невозможна. Но я сейчас работаю над распространением своего творчества», - заявил SHAMAN.
Напомним, что SHAMAN сегодня один из самых популярных музыкантов. Концерты у восходящей звезды расписаны до конца года.