«Народ обмануть невозможно»: SHAMAN объяснил, почему не считает себя конъюнктурным певцом

По словам певца, надо напомнить, что сейчас все рекламные акции в Интернете заблокированы. «Невозможно сделать рекламу. Единственный способ, как пробиться, это песни. Монетизация сейчас в Ютубе невозможна. Но я сейчас работаю над распространением своего творчества», - заявил SHAMAN.

Напомним, что SHAMAN сегодня один из самых популярных музыкантов. Концерты у восходящей звезды расписаны до конца года.