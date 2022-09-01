«Народ не надуришь!»: Седокова в белье честно показала, как выглядит ее фигура «восьмерка» на фото и видео

Анна Седокова — мама троих детей. 39-летняя певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Ради молодого мужа экс-солистка группы «ВИА Гра» старается поддерживать себя в тонусе. За последнее время артистка заметно постройнела. «На массе!», «Какие рельефные мышцы», «Титан!» — написали о прокачанных формах звездной красотки поклонники.
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В своем личном микроблоге Анна Седокова поделилась свежими кадрами, чтобы поставить хейтеров на место. Певица честно засняла, как ее фигура «восьмерка» выглядит на фото и видео. Дав понять, что особой разницы нет! Она не ретуширует свои снимки.
Анна Седокова постройнела. Фото: личный архив
«Народ не надуришь!», «Хорошенькая такая», «Сынишка у вас классный!», «Бедра подтянутые, животик рельефный», «Ради молодого мужа?», «Теперь без фастфуда?», «Стройняшка», — написали фолловеры.