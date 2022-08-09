Нарисовалась: бывшая жена Курбана Омарова навестила его в новой квартире

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Напомним, Курбан Омаров поддерживает с матерью своего сына Омара дружеские отношения. По некоторым данным, с этим не смогла смириться Ксения Бородина. Она жутко ревновала Курбана к Алле, что в итоге привело к разводу.