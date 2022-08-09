Нарисовалась: бывшая жена Курбана Омарова навестила его в новой квартире

Алла Воденко запечатлелась в новых апартаментах экс-супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова.
Курбан Омаров и Алла Воденко

Курбан Омаров и Алла Воденко. Фото: соцсети

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров, спустя больше года после расставания с женой, наконец-то объявил о грядущем новоселье.

Ремонт в купленной им квартире закончен, и Курбан Омаров переезжает на собственную территорию.

Первой женщиной, которая побывала в берлоге Курбана Омарова, стала его бывшая жена, мама сына Омара Алла Воденко.

Она помогла бывшему мужу перевезти вещи и освоиться на новом месте.

«Чтобы я без нее делал», — подписал снимок с участием Аллы в микроблоге Курбан Омаров.

Курбан Омаров запечатлел Аллу на кухне своей квартиры. Молодая женщина наклонилась над коробкой, при этом лучезарно улыбаясь.

Бывшая жена Курбана Омарова. Фото: соцсети

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Напомним, Курбан Омаров поддерживает с матерью своего сына Омара дружеские отношения. По некоторым данным, с этим не смогла смириться Ксения Бородина. Она жутко ревновала Курбана к Алле, что в итоге привело к разводу.

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