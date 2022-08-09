Нарисовалась: бывшая жена Курбана Омарова навестила его в новой квартире

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров, спустя больше года после расставания с женой, наконец-то объявил о грядущем новоселье.
Ремонт в купленной им квартире закончен, и Курбан Омаров переезжает на собственную территорию.
Первой женщиной, которая побывала в берлоге Курбана Омарова, стала его бывшая жена, мама сына Омара Алла Воденко.
Она помогла бывшему мужу перевезти вещи и освоиться на новом месте.
«Чтобы я без нее делал», — подписал снимок с участием Аллы в микроблоге Курбан Омаров.
Курбан Омаров запечатлел Аллу на кухне своей квартиры. Молодая женщина наклонилась над коробкой, при этом лучезарно улыбаясь.
Бывшая жена Курбана Омарова. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Курбан Омаров поддерживает с матерью своего сына Омара дружеские отношения. По некоторым данным, с этим не смогла смириться Ксения Бородина. Она жутко ревновала Курбана к Алле, что в итоге привело к разводу.