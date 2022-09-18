Наргиз запросила солидную сумму за концерт в России

Певица Наргиз готова выступить перед русскоязычным зрителем, хотя и не питает к нему теплых чувств. За концерт в РФ финалистка «Голоса» запросила солидную сумму, и это при этом, что ей запретили въезжать в страну минимум 50 лет.

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«От 50 тысяч долларов (три миллиона рублей — прим. ред.) начинаем — цена вот такая», — уточнил представитель расценки певицы, отметив, что Наргиз абсолютно все равно, перед кем петь.

Напомним, ранее Наргиз пренебрежительно высказывалась о России: дома культуры, в которых выступала, звезда обозвала «вонючими сараями», а фанатов — «рожами».

Отметим, что певица работала в России нелегально. У нее не было специального разрешения. Тем не менее это не мешало знаменитости зарабатывать в РФ до 10 млн рублей за концерт.

Источник: «Пятый канал».