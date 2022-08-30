Наргиз сообщила о появлении враждебного для нее канала «Наргизовцы»

Певица Наргиз Закирова в «Телеграме» сообщила, что в соцсетях не так давно появился враждебный для нее канал «Наргизовцы».
«Этот привет непосредственно друзьям. Знаю, что этом канале сидят далеко не только друзья. Хочу поведать, что в телеграм-канале была создана группа «Наргизовцы». Она не разделяет моих позиций и интересов».
Наргиз обратилась с «громадной просьбой».
«Если есть тут таковые, кто не разделяет моих позиций, взглядов. Не называйте чат «Наргизовцы». Либо отписывайтесь. Спасибо большое за понимание. Моих единомышленников целую, обнимаю и люблю», — заявила Наргиз, послав при этом на три буквы недоброжелателей.
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Напомним, что Наргиз 50 лет запрещено въезжать на территорию России. Исполнительница не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране.