Наргиз сообщила о появлении враждебного для нее канала «Наргизовцы»

Наргиз обратилась с «громадной просьбой».

«Если есть тут таковые, кто не разделяет моих позиций, взглядов. Не называйте чат «Наргизовцы». Либо отписывайтесь. Спасибо большое за понимание. Моих единомышленников целую, обнимаю и люблю», — заявила Наргиз, послав при этом на три буквы недоброжелателей.

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Напомним, что Наргиз 50 лет запрещено въезжать на территорию России. Исполнительница не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране.