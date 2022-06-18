Наргиз исполнила песню Фадеева, нарушив авторские права

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» сообщила, что певица Наргиз Закирова нарушила авторское право и спела на одном из недавних выступлений хит продюсера Максима Фадеева «Вдвоем».
«А вот и официальное подтверждение нарушения авторских прав от Наргиз подъехало — певица публично выступает с песней «Вдвоем» Макса Фадеева, которую ей запрещено исполнять по закону. Как бы не пришлось свой следующий хит исполнять в суде».
Ранее Наргиз, которой на 50 лет запрещен въезд в Россию, говорила, что собирается петь все песни, которые в разное время для нее сочинил Максим Фадеев.
В ответ продюсер заявил, что закон об авторском праве во всех странах мира одинаков. Он пригрозил исполнительнице судами и даже тюремным сроком.