Наргиз исполнила песню Фадеева, нарушив авторские права

Ранее Наргиз, которой на 50 лет запрещен въезд в Россию, говорила, что собирается петь все песни, которые в разное время для нее сочинил Максим Фадеев.

В ответ продюсер заявил, что закон об авторском праве во всех странах мира одинаков. Он пригрозил исполнительнице судами и даже тюремным сроком.

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