Пьер Нарцисс перед смертью отказался от госпитализации

Около двух недель назад исполнитель обратился к врачам — в частную клинику, Институт здоровья в Люберцах. Пьер Нарцисс объяснил медикам, что опасается проявления аллергических реакций: он планировал начать прием препаратов для поддержания иммунитета.

Дело в том, что Нарцисс собирался участвовать в боксерском поединке и хотел исключить риски по здоровью. Речь идет не о профессиональном боксе, а о любительском шоу, но и для него необходима была хорошая физическая подготовка.

Медосмотр выявил определенные проблемы со здоровьем, причем довольно серьезные: Пьеру даже предложили немедленную госпитализацию. Но певец отказался. При повторном посещении клиники он посетил эндокринолога, и обследование показало почечную недостаточность. 15 июня Пьер Нарцисс был экстренно госпитализирован в Жуковскую ЦРБ. Но врачи уже не смогли спасти жизнь музыканта, как сообщает издание МК.

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