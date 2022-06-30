Пьер Нарцисс лежал в гробу в любимой кепке

Пришедшие на прощание с Пьером Нарциссом увидели его в той же самой кепке, в которой певец любил ходить в последнее время, — черной, с белыми звездочками: в ней же он изображен на большой фотографии, установленной рядом с белым гробом.

В траурном зале беспрерывно лилась печальная музыка и вспыхивали фотокамеры. Повсюду были расставлены алые и белые розы.

После того как церемония прощания будет окончена, тело артиста будет отправлено на его родину, в Камерун, хотя бывшая жена Пьера Нарцисса, Валерия Калачева, и их дочь Каролина-Кристель хотели, чтобы он был похоронен в Москве, сообщает Телеканал «360».

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