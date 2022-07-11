Пьер Нарцисс до сих пор не похоронен

Как рассказал Танга Бианг, советник посла Камеруна, тело известного певца Пьера Нарцисса, умершего в Москве, давно перевезли на его родину, но все еще не похоронили. Предполагается, что церемония погребения состоится 23 июля. За сутки до этого произойдет поднятие тела в морге и бдение, которое продолжится до 4 часов утра. По словам Бианга:

«23 июля — отправление похоронной процессии в деревню Дибомбари в Дуале, где он будет похоронен».

Советник посла добавил, что все, кто хочет проститься с артистом, могут попасть на церемонию, воспользовавшись автобусами, сообщает издание «РИА ФАН». Напомним, Пьер Нарцисс умер в Москве 21 июня, причиной смерти названа полиорганная недостаточность, вызванная последствиями подагры.

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