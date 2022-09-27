«Напутствие нам в этом году»: Собчак напомнила слова Моисеева, которые могут нас спасти

Этот год принес много бед и смертей, очередная скорбная весть пришла из дома Бориса Моисеева. Заслуженный артист умер на 69 году жизни в полном одиночестве после перенесенного инсульта.

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Звезду нашла бездыханным на полу его домработница, вызвала скорую, которая не смогла его реанимировать. Ксения Собчак рассказала в своих соцсетях, каким характером обладал Борис Моисеев, а также напомнила его девиз по жизни, который может сейчас поддержать многих.

«Умер Борис Моисеев. И тут есть одна вещь, которую нужно озвучить. Из жизни ушел очень смелый человек. Еще напишут и про его талант, и про его трудную судьбу. Но он был смелым. Именно благодаря своей смелости, он и войдет в историю.

А еще во многих интервью он говорил, что живет с верой в чудо. И эта вера его ведет всю жизнь. Это хорошее напутствие нам в этом году», - написала Собчак.