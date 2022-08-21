Напророчил год назад: Дугин как будто знал о смерти дочери

Ровно год назад известный политолог Александр Дугин выложил в Сети пост, который напророчил трагедию с его дочерью Дарьей.

20 августа 2021 он написал: «То, что меня не убивает, убивает кого-то еще».

Александр Дугин чудом остался живым. Террористы планировали, что философ будет ехать в машине дочери, поэтому взорвали автомобиль. Девушка погибла на месте. А Дугин, как выяснилось позже, ехал в другом авто следом.

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Трагедия морально убила политолога. Друг Дугина сообщил, что его утром госпитализировали.