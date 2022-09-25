Напомнила дочку Лизу? Живущий в разлуке с детьми Галкин* нежно обнял юную поклонницу на концерте в Карловых Варах

Максим Галкин* поделился видео со своего выступления в Карловых Варах.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Известный пародист Максим Галкин *уже более полугода не был в России. Артист, потерявший на родине все заработки, вынужден выступать за границей.

Так, накануне состоялся концерт Максим Галкина* в Чехии. Жители и гости курортного городка Карловы Вары тепло принимали пародиста.

Об этом можно судить по видео, которым Максим Галкин* поделился в микроблоге.

Публика аплодировала Максиму Галкину* и несла ему букеты цветов. В числе первых на сцену вышла девочка. Максим Галкин* взял у юной поклонницы цветы и нежно приобнял ее в знак благодарности.

 «Спасибо моим замечательным зрителям в Карловых Варах», - написал под видео Максим Галкин*.

На вид, юной поклоннице таланта Максима Галкина* примерно столько же лет, сколько его дочери Лизе. Не исключено, что девочка могла напомнить артисту его наследницу Лизу.

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Напомним, Максим Галкин* уже месяц живет в разлуке с женой Аллой Пугачевой и детьми-близнецами Гарри и Лизой. Алла Борисовна с сыном и дочкой вернулась в Россию, а Максим Галкин находится за границей.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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