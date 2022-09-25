Напомнила дочку Лизу? Живущий в разлуке с детьми Галкин* нежно обнял юную поклонницу на концерте в Карловых Варах

Известный пародист Максим Галкин *уже более полугода не был в России. Артист, потерявший на родине все заработки, вынужден выступать за границей.

Так, накануне состоялся концерт Максим Галкина* в Чехии. Жители и гости курортного городка Карловы Вары тепло принимали пародиста.

Об этом можно судить по видео, которым Максим Галкин* поделился в микроблоге.