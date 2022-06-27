Нападение на МакSим прокомментировали организаторы концерта и попросили помощи у зрителей

Организаторы «Ночи музыки» прокомментировали нападение на певицу МакSим. Напомним, на сцену к артистке прорвалась фанатка и кинулась с ней обниматься прямо во время выступления.

В итоге звезда не смогла устоять на ногах и упала. К счастью, ее падение облегчил подскочивший охранник. Нарушительницу порядка отправили в полицию.

Организаторы фестиваля пояснили, что не смогли уследить за ситуацией из-за рекордного количества зрителей (более 300 тысяч).

«Чем больше масштаб мероприятия, тем больше накладок на нем может случиться. Поэтому нам предстоит проделать большую работу над ошибками», — сказал «КП-Екатеринбург» исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров.

Он также обратился к зрителям с просьбой присылать свои идеи по улучшению фестиваля на почту press@uralmusicnight.ru.

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