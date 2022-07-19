«Наотрез отказывалась говорить по-украински»: Лев Новоженов – о Руслане Писанке

Лев Новоженов прокомментировал смерть Русланы Писанки.
Руслана Писанка. Фото: Global Look Press

Руслана Писанка. Фото: Global Look Press

Телеведущий и писатель Лев Новоженов высказался о смерти Русланы Писанки – когда-то они были коллегами на одном проекте:

«Очень жаль. Молодая, 56 лет. Мы с ней вместе делали передачу «Страна советов» в 2003-2004 годах… Очень симпатичная, живая, смешная… Характерной деталью одежды Русланы была жилетка. Эту дневную передачу житейских советов я придумал. Помню, я ее уговаривал что-нибудь сказать по-украински. Она наотрез отказывалась!»

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На вопрос корреспондента – какой ему запомнилась Руслана Писанка? – Лев Новоженов ответил:

«Ей очень шла ее полнота. Не знаю, зачем похудела, пишут, что она боролась с весом, похудела на 40 килограммов. Я думаю, вместе с сорока килограммами она потеряла большую долю своего обаяния. И я сразу подумал, что это для здоровья не очень хорошо», - приводит слова публициста издание «МК».

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