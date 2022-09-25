Намного лучше: Пугачева стильно зализала отросшие волосы, став моложе в разы (свежее фото)

Алла Пугачева и не думает прятаться от народа после того, как ее мужа признали иноагентом. Мало того, Примадонна сама попросилась в их ряды.

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Примадонна появилась на звездной вечеринке в честь выхода цикла пьес Игоря Николаева «15 мелодий для фортепиано» в преображенном имидже. Она сильно похудела и изменила прическу.

Звезда не стала надевать парик или крепить шиньон. Вместо этого Пугачева зализала выпрямителем отросшие локоны, став сразу визуально моложе.

Стройность 73-летней артистки тоже скрадывала возраст. Нет сомнений, в России Алла Борисовна стала выглядеть намного лучше, чем недавно на чужбине, скрываясь в Израиле и Латвии.