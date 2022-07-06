«Нам всем интересно узнать его имя и должность»: представители Бузовой о предстоящей свадьбе теледивы с влиятельным политиком

Представители Ольги Бузовой, еще накануне давшие понять, что разговоры о предстоящей свадьбе теледивы небеспочвенны, теперь предпочли откреститься от своих же слов.
В окружении Ольги Бузовой прокомментировали новости о ее романе с неким влиятельным политиком, уточнив, что не понимают, о ком вообще идет речь.
«Ольга сейчас находится в Африке, где снимает третий сезон шоу для телеканала ТНТ. И она совершенно не в курсе о своем романе с «влиятельным политиком», о котором говорит Tatarka FM. Если вдруг у этой блогерки есть контакт этого «влиятельного политика», пусть она попросит его связаться с Ольгой. Нам всем интересно узнать его имя, должность, да и вообще хочется самим бы понять кто этот «новый парень Бузовой», — заявили представители Ольги Бузовой.
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Напомним, накануне блогер Tatarka FM (Лилия Абрамова) заявила, что Ольга Бузова готовится к свадьбе с неким известным политиком, торжество состоится весной 2023 года.
Комментируя это заявление, пиар-директор Бузовой Антон Богославский ответил, что счастье любит тишину.
По материалам Peopletalk.