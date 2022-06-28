«Нам три месяца»: Марго Овсянникова из «Дома-2» предстала с маленьким сыном на руках

Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова наслаждается материнством.
В телеграм-канале молодая мама поделилась редким видео, на котором предстала со своим наследником на руках. Марго Овсянникова предпочитает не демонстрировать ребенка так часто, как это делают другие мамы-блогеры.
Как правило, в соцсетях Марго Овсянникова рассказывает о творчестве, но иногда делает исключение.
Малыша она показала в нетривиальном образе. Кроха наряжен в цвета арбуза, из этой же ягоды Марго Овсянникова сделала малышу подгузники.
В кадре малютка играет с ложками, а затем Марго подхватывает его на руки и качает.
«Нам три месяца», — подписала кадры Марго Овсянникова.
Напомним, мамой экс-участница реалити-шоу Марго Овсянникова стала в марте этого года. Пол малыша она скрывает, но подписчики утверждают, что Марго родила мальчика. С отцом ребенка Овсянникова рассталась.
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