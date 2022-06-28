«Нам три месяца»: Марго Овсянникова из «Дома-2» предстала с маленьким сыном на руках

Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова наслаждается материнством.

В телеграм-канале молодая мама поделилась редким видео, на котором предстала со своим наследником на руках. Марго Овсянникова предпочитает не демонстрировать ребенка так часто, как это делают другие мамы-блогеры.

Как правило, в соцсетях Марго Овсянникова рассказывает о творчестве, но иногда делает исключение.

Малыша она показала в нетривиальном образе. Кроха наряжен в цвета арбуза, из этой же ягоды Марго Овсянникова сделала малышу подгузники.

В кадре малютка играет с ложками, а затем Марго подхватывает его на руки и качает.