«Нам так хорошо»: еще 9 лет назад Пугачева и Галкин признались, что не хотят работать

Телеведущая Кира Прошутинская рассказала, как побывала около 9 лет назад в гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в их замке в деревне Грязь. У нее не осталось ни капли сомнения в том, что между ними царит любовь и абсолютная гармония.

Пугачева призналась Прошутинской, что наслаждается своим покоем возле мужа и впервые чувствует себя как за каменной стеной. Секрет своей красоты и молодости объясняет тем, что ей рядом с мужем невероятно комфортно.

Кира Прошутинская решила почему-то спросить Максима Галкина, хочет ли он работать. «Нет», — уверенно ответил тогда комик. Тогда ведущая решила уточнить, неужели ему не хочется сочинять, играть, творить, ведь он артист. Ей ответили Галкин и Пугачева хором: «Нет! Нам так хорошо». Алла сказала, что ни капли не скучает по сцене.

По словам Прошутинской, она даже позавидовала гармонии, которую увидела между супругами.

Источник: МК.ru.

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