«Нам сказали: вот, есть Максим Галкин»: Шахназаров объяснил, как муж Пугачевой стал звездой телевидения

Телеведущий и пародист Максим Галкин уже четыре месяца живет в Израиле, куда уехал вместе с женой Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри. За это время он не раз позволил себе негативно высказаться в адрес России, за что ему прилетело в ответ от многих коллег и блогеров.

Журналист Михаил Шахназаров припомнил, как Галкин стал звездой эфиров на телевидении. В YouTube-передаче «Полный абзац» он отметил, что телезрителям просто не оставили выбора, когда сделали мужа Пугачевой лицом многих шоу. Россиянам внушили, что именно он и никто больше является достойным ведущим. И звездой его сделали руководители телеканалов.

«Нас решили лишить критического мышления. Вообще человек — животное внушаемое. Нас сделали полностью внушаемыми. Нам сказали: вот, есть Максим Галкин, у которого есть крыша, понятное дело, которая его толкает», — объяснил Шахназаров.

Свой талант Галкин исчерпал, считает Шахназаров. Может, когда-то он и был таковым, но растерял все, поскольку перестал развиваться.

К слову, незаменимым Галкина считают до сих пор многие. Актер Стас Садальский по сей день не может принять Николая Цискаридзе как ведущего передачи «Сегодня вечером». Каждый выпуск передачи он старается раскритиковать в пух и прах.