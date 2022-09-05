«Нам не по пути»: в Кремле обозначили позицию по Пугачевой и Галкину

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули страну вскоре после февральских событий. После этого муж Примадонны не раз высказался против происходящего, осуждая действия властей. Сама певица молчала и, как считают многие эксперты, тем самым соглашалась с супругом.

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Сейчас Пугачева вернулась в Москву, в отличие от Галкина. В Кремле накануне обозначили позицию по звездной чете. Высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не слышал ни одного (антироссийского) заявления от Пугачевой, а ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути», - цитирует представителя Кремля сайт «Риа Новости».

Чиновник добавил, что у Аллы Пугачевой с президентом страны – «нормальные отношения».