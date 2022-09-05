«Нам надо работать»: Разин позвал сына Шатунова в «Ласковый май»

Сыну Юрия Шатунова Дэннису 5 сентября исполнилось 16 лет. Продюсер Андрей Разин, который также является его крестным, поздравил юношу, отметив, что очень уважает его и любит.
«В последнее время мы не могли с ним видеться, он не приезжал в Россию, и, к сожалению, я не мог с ним последнее время связываться, потому что был изолирован. Я считаю, что он рожден от близкого мне и талантливого человека. История все поставит на свои места. Память о его папе всегда будет сохраняться и бережно мною оберегаться», — сказал Разин в ролике, который опубликовал в своем аккаунте.
Также продюсер обратился к Дэннису и дал понять, что ждет его в группе «Ласковый май».
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«Дэннис, ты уже взрослый. Нам надо держаться всем вместе и работать. Чтобы группа «Ласковый май» процветала. Чтобы наконец-то темные времена, эта полоса закончилась, чтобы плохие люди ушли», — добавил Разин.
Напомним, ранее стало известно, что права на песни «Ласкового мая» после смерти Юрия Шатунова перешли его сыну Дэннису.