«Налет кукольности»: 51-летняя Орбакайте в платье-сорочке и жакете оверсайз взгромоздилась на шпильки

Кристина Орбакайте посетила презентацию парфюмированных свечей KRISTINA в ТЦ «Европейский». Старшая дочь Аллы Пугачевой отдала предпочтение яркому элегантному луку с акцентными деталями, примерив лимонные туфли-лодочки на шпильке и захватив с собой белую сумочку-клатч.
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Для выхода в свет певица выбрала пудрово-розовое платье-сорочку и жакет оверсайз той же цветовой палитры, но более глубокого оттенка. Эксперт сайта Teleprogramma.pro Александр Осипов дал свою оценку аутфиту поп-дивы, назвав его главные достоинства.
Кристина Орбакайте в платье-сорочке под фламинго и малиновом жакете оверсайз. Фото: t.me/orbakaite_k_telegram
«У Кристины получился красивый и трендовый образ. Немного кукольный за счет ярких цветов - все оттенки розового традиционно считаются цветами Барби, как и прочие неоновые и сочные оттенки вроде салатового, бирюзового, оранжевого, желтого и т.д.
Но, несмотря на налет кукольности, лук выглядит достойно. Кристина сумела смешать тренды - свободный пиджак оверсайз, базу, лодочки и выгодно подать себя в этих элементах гардероба.
К тому же, стоит отметить правильно подобранные макияж и прическу, которые соответствуют элегантному возрасту. Они уравновесили яркие краски и сделали образ завершенным», - экспертно резюмировал стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Александр Осипов уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора, успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.