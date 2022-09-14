«Налет кукольности»: 51-летняя Орбакайте в платье-сорочке и жакете оверсайз взгромоздилась на шпильки

Кристина Орбакайте посетила презентацию парфюмированных свечей KRISTINA в ТЦ «Европейский». Старшая дочь Аллы Пугачевой отдала предпочтение яркому элегантному луку с акцентными деталями, примерив лимонные туфли-лодочки на шпильке и захватив с собой белую сумочку-клатч.

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Для выхода в свет певица выбрала пудрово-розовое платье-сорочку и жакет оверсайз той же цветовой палитры, но более глубокого оттенка. Эксперт сайта Teleprogramma.pro Александр Осипов дал свою оценку аутфиту поп-дивы, назвав его главные достоинства.